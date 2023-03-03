الدفاع الروسية تعلن عن تصفية أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط 18 مسيرة ومقاتلة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 18 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة ومقاتلة من طراز سو 24 وتصفية أكثر من 640 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تمت هزيمة القوات الأوكرانية في كورليوفكا وبيرشوتوفكا بمنطقة خاركوف، وفي نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، وعربة قتالية من طراز غراد MLRS.

في محور كراسني ليمانسك، أصابت قواتنا وحدات تمركز الجيش الأوكراني في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير مركبات قتالية ومدافع هاوتزر D-20.

في محوردونيتسك، نتيجة عمليات الاشتباك، تم تصفية ما يصل إلى 210 من العسكريين الأوكرانيين، كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومركبتين قتاليتين من طراز Grad MLRS، ومدفعين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر D-20 .

كما تم في هذا المحور تدمير مركز اتصالات متنقل تابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت قواتنا، تجمعات مسلحة أوكرانية في مناطق فوديانوي وبريفولنو وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين ومدرعتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-20.

في محور خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع Gvozdika، ومدافع هاوتزر Giatsint-B و Msta-B ، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر D-30.

أسقطت قواتنا ودفاعاتنا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-24 بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.