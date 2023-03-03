الحصار سيكتمل قريبا.. مؤسس "فاغنر" يوجه رسالة بالفيديو إلى زيلينسكي من أرتيموفسك

وجه مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين رسالة مصورة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه فيها إعطاء أوامره للجنود الأوكرانيين بالخروج من أرتيوموفسك (باخموت).

إقرأ المزيد

ونشر بيرغوجين رسالته المصورة في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، وجاء فيها: "أخاطب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. المحترم فلاديمير ألكسندروفيتش، لقد حاصرت مجموعة (فاغنر) باخموت (أرتيوموفسك) عمليا، ولم يتبق سوى طريق واحد. ويزداد ضغط الكماشة، وإذا كنا في السابق نقاتل الجيش الأوكراني المحترف، فإننا نرى اليوم المزيد والمزيد من كبار السن والأطفال. هم يقاتلون، لكن حياتهم في باخموت قصيرة، يوم أو يومين. امنحهم الفرصة لمغادرة المدينة، حيث أن المدينة محاصرة عمليا".

وتوجهت الكاميرا فيما بعد إلى ثلاثة من الأسرى الأوكرانيين الذين طلبوا من الرئيس الأوكراني أن يسمح لهم بالعودة إلى أماكن إقامتهم، وقال أحدهم: "فلاديمير ألكسندروفيتش، نحن نخاطبك بصفتك رئيس البلاد. امنحنا الفرصة، من فضلك، للعودة إلى منازلنا وإلى عائلاتنا. من فضلك، لا تتجاهل هذا الطلب، لو سمحت.

المصدر: RT