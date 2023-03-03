الجيش الروسي يدمر قاعدة للغواصين الأوكرانيين في نيكولايف كانت تعد لمهاجمة سفن روسية

دمر الجيش الروسي قاعدة مخصصة لتدريب الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، تحت إشراف مدربين بريطانيين كان يعدون غواصات ذاتية الحركة لتنفيذ هجمات على السفن العسكرية الروسية.

وقال أحد النشطاء في نيكولايف، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو: "توصلنا إلى معلومات تفيد بأن النازيين قرروا إنشاء وحدة تخريب من الغواصين في جزيرتنا مايسكي، وتم إرسال مدربين بريطانيين إلى هناك للتدريب حول كيفية استخدام الغواصات ذاتية الحركة".

وأضاف: "لقد أرسلنا إحداثيات قاعدة التدريب هذه إلى المكان المناسب، وضرب الروس الهدف في 25 فبراير".

وقال إن الانفجار كان قويا جدا واستمر لفترة طويلة، وأكد أن مستودع الذخيرة قد دمر بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة.

وأوضح أنه كان من المقرر مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي