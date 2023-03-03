بوتين معجب بشجاعة طفل قام بعمل بطولي في بريانسك

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين معجبون ببطولة الصبي الذي أنقذ أطفالا آخرين خلال هجوم بريانسك يوم أمس.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع أن الرئيس والكرملين معجبون ببطولة الصبي الذي أنقذ أطفالا آخرين خلال هجوم بريانسك أمس، وقال إنه لا شك سيتم تقدير هذا العمل.

وكان الصبي فيودور البالغ من العمر 10 سنوات قد تمكن من مساعدة فتاتين كانتا في طريقهما معه إلى المدرسة في نفس السيارة، وبعدها تم نقله إلى مستشفى منطقة كليموفسكايا حيث أجروا له عملية صباح اليوم لاستخراج شظية أصابته بين ضلوعه.

وأعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عن منحه ميدالية للطفل لشجاعته وجسارته في مواجهة العمل الإرهابي.

وقد أسفر الهجوم الذي قامت به مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في منطقة بريانسك يوم أمس الخميس عن مقتل شخصين وإصابة الطفل فيودور بجروح، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه عمل إرهابي.

المصدر: نوفوستي