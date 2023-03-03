روسيا لن تفرض الأحكام العرفية في مناطق حدودية مع أوكرانيا بعد حادث أمس الإرهابي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الكرملين لم يتخذ قرارا بفرض الأحكام العرفية في عدد من المناطق بسبب الهجوم على منطقة بريانسك بالأمس.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث شدد بيسكوف على أن الاستنتاجات بشأن الحادث الإرهابي الذي قامت به مجموعة تخريبية أوكرانية "سيتم استخلاصها بناء على نتائج التحقيق"، ردا عما إذا كان سيتم تصنيف تلك المجموعة كتنظيم إرهابي.

وأكد بيسكوف على أنه سيتم التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع حدوثه في المستقبل. وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت هناك إجراءات تفتيش إضافية لحماية حدود الدولة، وإذا ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إعطاء تعليمات إضافية لهيئة الأمن الفدرالية، قال بيسكوف: "أنتم تعلمون أن هناك نظام حدودي يعمل في المنطقة، ويتم اتخاذ إجراءات إضافية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أحداث مماثلة في المستقبل".

المصدر: نوفوستي