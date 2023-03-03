رئيسة وزراء إستونيا تشكو من صعوبة الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا

اشتكت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس من أن الحفاظ على الوحدة بين الحلفاء الغربيين فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا يصبح أمرا صعبا بشكل متزايد.

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وقالت في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز": "يصبح الحفاظ على الوحدة أصعب مع مرور الوقف، لأن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب. وهناك سؤال عن الذي يمكن أن يوقفها حقا. وإذا اعتقد البعض أننا سنبذل هذا الجهد الأخير ثم سنرسم الخط ولن نعمل أي شيء آخر، فإنه يثير قلقا بالفعل".

وأضافت أن علامات التراجع في موقف بعض الدول تثير قلقا.

وتابعت أنه "حتى الآن نجحنا" في إقناع فرنسا وألمانيا "بالنظر إلى الصورة كما نراها". وأوضحت: "نحن مضطرون لمواصلة تفسير ما يجب علينا أن نعمله".

المصدر: نوفوستي