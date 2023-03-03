الطفل فيودور بطل روسيا ولد من جديد!

قال مدير إدارة الصحة بمنطقة بريانسك الروسية سيرغي غالاغانوف، إن حياة فتى بريانسك الذي أنقذ أطفالا آخرين قبل أن يصاب برصاصة، ليست في خطر، بعد عملية جراحية طويلة لإزالة الرصاصة.

وقد أصيب الصبي فيودور من مواليد 2012، برصاصة اخترقت ظهره واستقرت في صدره بين ضلوعه، بعد أن تمكن من إنقاذ عدد من الأطفال، أثناء الهجوم الذي شنه أمس الخميس مخربون أوكرانيون في قرية ليوبشان التابعة لمقاطعة بريانسك الروسية.

وفي تصريح صحفي وصفه حاكم منطقة بوغوماز أين يتلقى فيودور العلاج، بـ"النسر"، قائلا إنه "مثال لكثير من الكبار".

وأكد أنه زاره في المستشفى واطمأن على حالته الصحية وتحدث معه.

كذلك أوضح أنه ستتم مساعدة أسرته وستحصل على تعويضات لما تعرضت له نتيجة إصابة ابنها.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى إعجابه ببطولة الصبي الذي أنقذ أطفالا آخرين خلال هجوم بريانسك يوم أمس.

المصدر: وكالات