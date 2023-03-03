مذا سيقول بوتين اليوم؟...بيسكوف يتحدث عن صيغة اجتماع مجلس الأمن الروسي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اجتماع مجلس الأمن الروسي المقرر اليوم الجمعة سيكون مغلقا، مشيرا إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان جزء منه سيكون في شكل جلسة مفتوحة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم، ردا على سؤال ما إذا كان جزء من الاجتماع سيكون مفتوحا: "لا أستطيع أن أقول. تعلمون أنه في بعض الأحيان يفضل الرئيس أن يقول بعض الكلمات، على الأقل لتحديد الموضوع بنفسه، وأحيانا لا يفعل ذلك. بالطبع، سيعقد مجلس الأمن كما هو الحال دائما، خلف الأبواب المغلقة".

وسيعقد اجتماع عملي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحضور باقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من الهجوم الذي شنته مجموعة من المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، أمس الخميس، أن مجموعة أوكرانية مسلحة تسللت إلى قرية حدودية في مقاطعة بريانسك.

ووفقا لما صرحت به السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة.

وفي وقت لاحق أفاد جهاز الأمن الروسي بأنه تم العثور على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في بريانسك، وأن الوضع في المنطقة تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

المصدر: نوفوستي