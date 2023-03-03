 
مباشر

السعودية ترسل طائرتين إغاثيتين إلى أوكرانيا (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية ترسل طائرتين إغاثيتين إلى أوكرانيا (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uuyy

غادرت مطار الملك خالد الدولي طائرتان إغاثيتان سعوديتان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان على متنهما 168 طنا من المساعدات.

وتشتمل المساعدات المرسلة على المواد الإيوائية، والمولدات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، حيث سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

المصدر: "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا