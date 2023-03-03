السعودية ترسل طائرتين إغاثيتين إلى أوكرانيا (صور)

غادرت مطار الملك خالد الدولي طائرتان إغاثيتان سعوديتان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان على متنهما 168 طنا من المساعدات.

وتشتمل المساعدات المرسلة على المواد الإيوائية، والمولدات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، حيث سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

مغادرة طائرتين إغاثيتين سعوديتين تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني https://t.co/hQ7qcCrhuSpic.twitter.com/D03HgYmYCn — جريدة الرياض (@AlRiyadh) March 3, 2023

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

المصدر: "الرياض"