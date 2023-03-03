قال فرانسوا أسيلينو، زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي إنه من الصعب بشكل متزايد على الغرب إخفاء الحقائق حول إخفاقات القوات المسلحة لأوكرانيا بشأن الصراع.

وعلق السياسي في منشور على "تويتر" ردا على تصريح الرئيس الأوكراني فلاوديمير زيلينسكي، الذي قال إن أمريكا ستضطر لإرسال "أبنائها وبناتها" للحرب ضد روسيا من أجل "الدفاع عن الناتو": "هذا البيان، الذي تم نشره على نطاق واسع بالفعل في الولايات المتحدة، يشهد على حقيقتين يصعب على أمريكا والاتحاد الأوروبي إخفاءها.. أولا، يفقد الجيش الأوكراني مواقعه في باخموت وثانيا أن هناك المزيد من الاستياء بين الأوكرانيين المعارضين لروسيا، لأنهم يدركون أن الولايات المتحدة تستخدمها بشكل ساخر كوقود للمدافع".

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Cette déclaration, déjà largement relayée aux🇺🇸, témoigne de 2 faits, que les🇺🇸🇪🇺cachent difficilement:

1) l'armée🇺🇦perd pied face à l'armée 🇷🇺 à Bakhmout

2) la guerre devient impopulaire chez les🇺🇦anti-russes qui comprennent que les🇺🇸les utilisent cyniquement comme chair à canon pic.twitter.com/A9wNlqP30v — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 1, 2023

وأفادت قناة CNN في تقرير نشرته مؤخرا، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ينوي إرسال قائمة جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده إلى واشنطن، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف -16".

المصدر: RT