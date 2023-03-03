قوات أوكرانية تتلقى أمرا بالانسحاب الفوري من أرتيوموفسك

قال قائد القوات الأوكرانية (الكتيبة) "ماديار" اليوم الجمعة إن وحدته تلقت أمرا من القيادة بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.

وأضاف قائد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، "في ليلة 2 مارس، تلقت وحدة ماديار أمرا بمغادرة باخموت على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب النقل في لحظة حرجة لباخموت، عندما أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟".

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وتابع قائلا: "أنا عسكري بالدرجة الأولى، لذا لن أعلق على أوامر الدفاع عن قيادة أرتيموفسك. نحن نتبع الأوامر".

وفي وقت سابق، قال سيرغي رحمانين، عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إن الوضع في أرتيوموفسك حرج، وسيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب منها.

وشكا الجيش الأوكراني، الثلاثاء الماضي، لقناة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية، من أن الوضع في أرتيوموفسك لكييف في جميع الاتجاهات أسوأ بكثير مما يعلن عنه رسميا.

كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أيضا يوم الثلاثاء الماضي أن سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأكملها.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهو مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي





