بايدن وشولتس يعقدان "اجتماعا خاصا" في البيت الأبيض

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن "اجتماعا خاصا" اليوم الجمعة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، لبحث مواقفهما بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "كلا الحليفين أصبحا صريحين بشكل متزايد بشأن مخاوفهما من أن الصين قد تزود روسيا بالأسلحة".

يأتي ذلك، عقب كلمة ألقاها شولتس الخميس الماضي أمام البرلمان الألماني دعا فيها الصين إلى "استخدام نفوذها في موسكو للضغط من أجل انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وعدم تزويد روسيا بالأسلحة".

من جهتها، قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن لقاء بايدن وشولتس "سيعرض تضامنا غربيا جديدا مع أوكرانيا لكن إظهار التضامن يأتي على خلفية توتر متزايد حيث يعمل التحالف عبر الأطلسي على البقاء على قدم وساق بينما يتصارع مع حقيقة أن الحرب ليس لها نهاية في الأفق".

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن الاجتماع، المقرر أن يستغرق ساعة واحدة فقط، سيسلط الضوء إلى حد كبير على "التحول في أوروبا والتحديات التي يواجهها الرئيس الأمريكي لتوحيدها لمقاومة روسيا"، وفق تعبير الصحيفة.

المصدر: بوليتيكو+ وسائل إعلام أمريكية