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بوريل: استبعاد روسيا من مجموعة العشرين يتعارض مع مبدأ التعددية

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بوريل: استبعاد روسيا من مجموعة العشرين يتعارض مع مبدأ التعددية
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قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين سيكون مخالفا لمبدأ التعددية.

وأضاف بوريل في مؤتمر حوار ريسينا، في نيوديلهي، ردا على سؤال أحد الصحفيين."لا يمكنك القول إنك تريد تعزيز التعددية ثم مطالبة روسيا بمغادرة مجموعة العشرين. هذا متناقض للغاية، أليس كذلك؟".

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وتابع بوريل قائلا: "أرى أنه يتعين علينا الحفاظ على طريقة التحدث، أو على الأقل الاستماع. إذا لم نتحدث، فعلى الأقل الاستماع إلى الآخرين وقول الحقيقة في اجتماعات G20، في (اجتماعات) G7.. من المهم أنه يمكننا أن نقول ما نفكر فيه، والحصول على رد من الجانب الآخر. ويجب أن نحافظ على هذه الفرصة".

وعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي يومي 1 و 2 مارس. وحضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى الوزراء والمنظمات الدولية التي دعتهم الهند بشكل خاص.

المصدر: نوفوستي

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