لافروف: "G20" كان همها اقتصاديا ولم تتطرق منذ التأسيس لوضع العراق وليبيا بخلاف موقفها من أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دول مجموعة العشرين لم تذكر الوضع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا منذ تأسيسها على عكس حديثها الآن عن أوكرانيا.

وأضاف لافروف في تصريح خلال "منتدى ريسينا للحوار" في نيودلهي، اليوم الجمعة، أن مجموعة العشرين تجاهلت الأوضاع في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان، لكن الآن بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها، فإنها اختارت الحديث فقط عن أوكرانيا، ووصف ذلك بـ"المخجل".

وقال وزير الخارجية الروسي إنه تحدث في المنتدى مع ممثلين عن إندونيسيا والهند وسألهم عما إذا كانت مجموعة العشرين قد تطرقت في التصريحات النهائية للأوضاع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا، مضيفا: "لم يذكر أحد حتى ما كان يحدث، كانت مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية، والتي تم إنشاؤها من أجلها".

وأعلن لافروف في تصريح صحفي أمس الخميس، أن دول العشرين لم تتفق حول البيان النهائي المشترك، بسبب الخلافات حول الوضع في أوكرانيا.

وقال إنه "لسوء الحظ، لم يكن من الممكن الاتفاق على إعلان باسم جميع وزراء مجموعة العشرين، زملاؤنا الغربيون، تماما كما حدث قبل عام في ظل الرئاسة الإندونيسية، أصروا في المقام الأول بغير حق وبخطابات مختلفة، على وضع الأزمة الأوكرانية في صدارة الاهتمامات والتي يريدون تسميتها بـ"العدوان الروسي".

المصدر: نوفوستي