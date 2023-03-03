شركة روسية كبيرة تختار مصر لتوجيه ضربة جديدة لأوروبا

كشفت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب، عن اختيار جمهورية مصر العربية لتدشين مصنع كبير للشركة هناك.

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وأوضحت الشركة أنها تعتبر مصر هي "الخيار الأكثر واقعية" لإنشاء شركة تغليف التي تستخدم في الحفاظ على الأخشاب من التلف.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة وفقا لصحيفة "فيدوموستي" الروسية على هامش منتدى كراسنويارسك الاقتصادي (KEF-2023)، أن مصر هي الاختيار الأنسب لتأسيس مصنع كبير لصناعة هذه الأغلفة المستخدمة في مجال الأخشاب.

وكانت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب قد أوقفت عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.

وقال رئيس الشركة ميخائيل شامولين للصحفيين: "أوقفت شركة الأخشاب الروسية Segezha Group توريد منتجاتها إلى أوروبا في يوليو بسبب العقوبات، وقامت الشركة بتوريد منتجات الخشب إلى مصر.

وأشار شامولين أيضا إلى أن الشركات الأوروبية التابعة للشركة تواصل العمل، ولكن هناك مشاكل مرتبطة بالعملاء النهائيين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قد دعت لفرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها شهر مارس الماضي أنها قامت بصياغة مشروع قانون حول ذلك.

وأضاف البيان: "اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنعة منها بحلول نهاية هذا العام. ويجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الوزارة الروسية، أن لب خشب البتولا (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق) ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10٪ و 15٪ من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.

المصدر: فيدوموستي