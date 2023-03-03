مؤشر يظهر بيانات إيجابية من الاقتصاد الروسي

أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" بأن مؤشر النشاط التجاري (PMI) في قطاع الخدمات في روسيا ارتفع في فبراير الماضي إلى 53.1 نقطة من 48.7 نقطة تم تسجيلها في يناير الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "بلغ مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" روسيا للخدمات المعدلة موسميا في فبراير الماضي 53.1 نقطة ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير الماضي ويعكس ذلك النمو القوي في قطاع الخدمات الروسي".

وأضافت أن النمو في النشاط التجاري كان مدفوعا بزيادة الطلب من العملاء وظهور عملاء جدد، وأشارت إلى أن الزيادة في النشاط التجاري في قطاع الخدمات هي المرة الأولى منذ سبتمبر 2022.

وتشير نتيجة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى إلى انخفاضه (50 نقطة المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش).

وأمس أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في روسيا في فبراير الماضي إلى 53.6 نقطة من 52.6 نقطة تم تسجيلها في يناير الماضي.

المصدر: برايم