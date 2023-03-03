خيرسون: الوحدات الأوكرانية تواصل قصف البنية التحتية المدنية

أفادت خدمة الطوارئ بمنطقة خيرسون بأن القوات الأوكرانية تواصل قصف البنية التحتية المدنية في التجمعات السكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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وأضافت أن الوحدات الأوكرانية أطلقت، أمس الخميس، 59 قذيفة مدفعية على المنطقة بما في ذلك التجمعات السكنية بيستشانوفكا وكازاتشي لاغيريا وكرينكي وكارداشينكا وساغي وكورسونكا ونوفايا زبوريفكا وأليوشكي.

وتابعت أنه خلال الليلة الماضية قصفت القوات الأوكرانية البنية التحتية المدنية في التجمعات السكنية نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغولايا بريستان وتافرييسك وكايري وكرينكي وكازاتشي لاغيريا وأطلقت عليها 49 قذيفة مدفعية.

وذكرت أنه يتم الآن التأكد من المعلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: RT