صرح الحائز على جائزة بوليتزر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بأن الولايات المتحدة كانت المشتبه بها الوحيدة في حادث تفجيرات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2".

وقال هيرش في حديث لقناة "CGTN": "قد استثمرنا بالفعل 113 مليار دولار في النزاع الأوكراني حتى الآن. وهذه تقديرات حكومية فقط، وهي لا تشمل الأموال التي أتت من ألمانيا وحلف الناتو ودول غربية أخرى. والمشتبه بها الوحيدة في تفجيرات "السيل الشمالي" – إذا تحدثنا على الأشياء الواضحة - هي الولايات المتحدة".

وذكر أنه درس أعمال الغاز والنفط على نطاق واسع أثناء الخدمة، والتقى بأشخاص وأعد منشورات لصحيفة "نيويورك تايمز" و"نيويورك ماغازين" و"لندن ريفيو أوف بوكس".

وأوضح: "كنت أقوم بذلك وما زلت أقوم به... وعندما كنت أعد منشورات لصحيفة "نيويورك تايمز"، كتبت عدة عشرات من المنشورات حول دائرة المخابرات المركزية وانقلاب الدولة في تشيلي والمراقبة غير القانونية على المواطنين".

المصدر: نوفوستي