استنكر قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من نظيرها الروسي سيرغي لافروف، خلال إحدى جلسات مجموعة العشرين G20، "بإنهاء النزاع في أوكرانيا."

وكتب أحد قراء الصحيفة عن طلب بيربوك من لافروف، في حسابه على "تويتر": "لا شيء جيد يخرج من فمها، روسيا ليست مهتمة بآراء الدول الأخرى. لروسيا أهدافها الخاصة التي تريد تحقيقها"، بحسب صاحب الحساب "@ IndiJones4711".

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وأضاف مستخدم آخر ساخرا: "إنها الاستدارة بكل شيء بمقدار 360 درجة؟"

يُشار إلى أن تصريحات الوزيرة بيربوك تتعرض لانتقادات متكرّرة.

يذكر أنها خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"، قالت "إن استدارة روسيا بزاوية 360 درجة ستجعل العالم سعيدا." وفي هذا الخصوص، أجرت مقارنة بين روسيا وألمانيا. وبحسب قولها، فقد استدارت برلين 360 درجة بعد أن توقفت عن حفاظها على الحياد وشرعت بإمداد كييف بالأسلحة.

المصدر: Lenta.ru