الخارجية الروسية: عمليات القتل التي تمت في مقاطعة بريانسك تم تنفيذها باستخدام أسلحة الناتو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم الذي شنته المجموعة التخريبية الأوكرانية أمس على منطقة كليموفسكي في بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية تم باستخدام أسلحة مقدمة من دول الناتو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أمس الموافق لـ2 مارس، في قريتين حدوديتين في منطقة بريانسك الروسية، ارتكب المخربون الأوكرانيون عملا إرهابيا شنيعا ندينه بشدة. حيث دخل الإرهابيون الأراضي الروسية وقتلوا اثنين من المدنيين وأصابوا فتى يبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين أقروا مرارا وتكرارا بأن جميع أعمالهم تتم بموافقة ودعم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى".

وأضاف البيان أن "جرائم القتل أمس في منطقة بريانسك ارتكبت بأسلحة الناتو. وفي هذا الصدد، يبرز سؤال منطقي حول تصنيف هذه الدول كشريكة في مثل هذه الجرائم ورعاية الإرهاب.. السلطات بدأت تحقيقا في هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب".

المصدر: نوفوستي