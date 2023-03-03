السفير الروسي لدى لندن ينفي مزاعم تقديم بكين مساعدة عسكرية لموسكو: لدينا ما يكفي

نفى السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، مزاعم تقديم بكين أو اعتزامها تقديم مساعدة عسكرية لموسكو، مؤكدا "لدينا ما يكفي من الأسلحة الخاصة بنا ولا نحتاج للدول الأخرى".

وقال الدبلوماسي خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة": "الصين أعلنت رسميا أنها لا تقدم لنا الدعم العسكري. على حد علمي، هذا لا يحدث ولا يوجد دليل على أننا نتلقى أسلحة من الصين".

وأشار كيلين أيضا إلى أن روسيا لديها مجمع متطور للصناعات الدفاعية ولا تحتاج إلى توفير أسلحة من بلدان أخرى، مؤكدا أنه "لدينا فرص كبيرة وصناعة قوية للغاية، لذا فإن الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكنها كسب هذا الصراع هو مجرد وهم".

وفي 18 فبراير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين "تفكر بجدية في تقديم مساعدات فتاكة لروسيا"، موضحا أن هذه المساعدة عبارة عن ذخائر وأسلحة.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن قدرة الصين على تزويد روسيا بالأسلحة. ولهذا، اتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في قضية توريد الصين للأسلحة إلى روسيا، حيث يقوم الغرب نفسه بتسليح أوكرانيا.

وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات والضغوط الأمريكية على العلاقات الروسية الصينية في سياق "المساعدات العسكرية الصينية المزعومة لروسيا".

وصرح ممثل وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، أن الأسلحة في ساحة المعركة للصراع الأوكراني يتم توريدها باستمرار من الولايات المتحدة، وليس الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول خطط الصين لمساعدة روسيا في التسلح، إن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما تضيفه إليه.

المصدر: تاس + نوفوستي