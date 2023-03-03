ألمانيا تطلب من سويسرا دبابات ليوبارد وتتعهد بعدم نقلها إلى كييف

طلبت ألمانيا من سويسرا بيعها عددا من 96 دبابة "ليوبارد 2" الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف، حسبما ذكرته صحيفة Blick.

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر: "تريد برلين من سويسرا أن تبيع جزءا من دباباتها من طراز Leopard إلى شركة Rheinmetall الألمانية التي صنعتها، من أجل استبدال المعدات التي تم نقلها سابقا إلى أوكرانيا".

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وتحدد الصحيفة أن مثل هذا البيع مستحيل دون موافقة البرلمان، وقد رفضت اللجان الأمنية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات مؤخرا مثل هذا الاقتراح.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية سابقا أن لدىها مخزونا من 96 دبابة ليوبارد 2.

واعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تشكل احتياطيا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه.

في السابق، ووفق مبدأ الحياد العسكري لسويسرا، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا. كما شددت السلطات، على أنه يمكن لسويسرا أن ترفض إعادة تصدير المواد العسكرية إذا كان البلد المقصود بها متورطا في نزاع دولي مسلح.

المصدر: نوفوستي، تاس