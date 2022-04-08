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لحظة بلحظة.. اليوم الـ44 للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ44 للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الجمعة يومها الـ44 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مع تركيز الجهود الأساسية على محور دونباس.

ميدانيا

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