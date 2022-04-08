لحظة بلحظة.. اليوم الـ44 للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الجمعة يومها الـ44 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مع تركيز الجهود الأساسية على محور دونباس.

ميدانيا

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