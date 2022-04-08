موسكو: مزاعم لندن عن قتل القوات الروسية المدنيين في أوكرانيا استفزازية ومثيرة للسخرية

أكد رئيس المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي إيفانوف أن مزاعم رئيس الاستخبارات البريطاني حول ضلوع روسيا في قتل المدنيين في أوكرانيا، استفزازية ومثيرة للسخرية.

وقال إيفانوف إن "جهاز المخابرات الخارجية ورئيسه ريتشارد مور لديهما معلومات عن خطط غزو روسية بإعدامات خارج نطاق القضاء نفذتها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية".

ولفت إيفانوف إلى "التعليقات على صفحة رئيس جهاز المخابرات البريطاني، حيث تساءل المستخدمون عن سبب التزام مور الصمت إذا كانت لديه مثل هذه المعلومات".

وأضاف إيفانوف: "لذلك، سيد مور، يقيم المشتركون في قناتك من جميع أنحاء العالم أفعالك. أو ربما كنت صامتا، لأنك لم تكن تعلم فحسب، بل شاركت أيضا في تطوير هذا العمل الاستفزازي الساخر من أجل اتهام القوات الروسية بمثل هذا الخطيئة الكبرى".

المصدر: "تاس"