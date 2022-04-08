برلين تزيل آثار تدنيس نصب الجندي السوفيتي وسط برلين

أزالت سلطات برلين آثار تدنيس النصب التذكاري للجندي السوفيتي في حديقة "تريبتوف بارك" وسط العاصمة الألمانية، بعد احتجاج الخارجية الروسية.

وأعربت السفارة الروسية في ألمانيا عن امتنانها لسلطات برلين للاستجابة وأعربت عن أملها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأقيم النصب التذكاري في تريبتو بارك تكريما لجنود الاتحاد السوفيتي الذين سقطوا في معركة تحرير برلين من النازية عام 1945.

المصدر: نوفوستي