21 ألف لاجئ من دونباس وأوكرانيا دخلوا روسيا خلال يوم

عبر أكثر من 21 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا الحدود الروسية خلال اليوم الماضي، ليتجاوز إجمالي اللاجئين من هناك 674 ألف شخص، حسب مصدر في خدمة الطوارئ.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "خلال يوم، عبر 21012 شخصا حدود روسيا، بينهم 3701 طفل، وبلغ المجموع 674144 شخصا، بينهم 131033 طفلا".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 188 مواطنا من عدة دول بينها ثلاث دول عربية، من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا.

المصدر: "نوفوستي"