فنلندا ترحل دبلوماسيين روسيين على خلفية أحداث أوكرانيا

خطت فنلندا اليوم الخميس على خطى عشرات الدول الغربية التي قررت ترحيل دبلوماسيين روس من أراضيها على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان له أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوزارية المعنية بالشؤون الخارجية والسياسات الأمنية لمناقشة "الغزو الروسي لأوكرانيا" والوضع الأمني في أوروبا.

وتقرر خلال هذا الاجتماع، وفقا للبيان، أن فنلندا سترحل اثنين من موظفي السفارة الروسية في هلسنكي ولن تجدد تأشيرة موظف آخر، وستبلغ وزارة الخارجية الفنلندية سفير موسكو لديها بهذا القرار.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه القرارات تتبنى على المستوى الوطني.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيه وكذلك اليابان قد قررت في الأسابيع الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي إجمالا من أرضيها، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: RT