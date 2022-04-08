مارين لوبان: اتحاد روسيا والصين سيكون مشكلة كبيرة لفرنسا (فيديو)

صرحت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن حزب التجمع الوطني مارين لوبان بأن الاتحاد بين روسيا والصين سيكون مشكلة كبيرة لفرنسا.

وتعتقد مارين لوبان أن من مصلحة فرنسا منع روسيا من التقارب مع الصين.

وقالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في تصريح لـ"فرانس أنفو" يوم الجمعة: "من مصلحة فرنسا هو عدم رؤية روسيا ترتمي في أحضان الصين".

وأضافت "من مصلحة فرنسا أن تضمن ألا تقترب روسيا أكبر دولة في العالم من الصين الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.. من مصلحة فرنسا أن لا تتحد روسيا أكبر منتج للمواد الخام في العالم مع أكبر مصنع في العالم".

وشددت لوبان على أن القوة التي ستخلق بين موسكو وبكين ستكون مشكلة كبيرة لفرنسا.

المصدر: "فرانس أنفو"