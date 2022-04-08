11 جنديا أوكرانيا يسلمون أسلحتهم طواعية ويطالبون بإبقائهم في دونيتسك
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قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن 11 جنديا أوكرانيا من ثلاثة ألوية ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى أراضي دونيتسك.
وجاء في بيان السلطات: "إن أحد عشر جنديا من الألوية 56 و54 و25 ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
هذا ويعمد الكثير من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية بتسليم أسلحتهم والاستسلام وعدم رغبتهم في مواصلة القتال أو الانضمام للقوات الشعبية، في حين يعمد بعض الجنود الأوكرانييين إلى ترك أسلحتهم ومواقعهم القتالية والهرب.
المصدر: نوفستي