تحت جنح الظلام.. شاهد لحظة استسلام جنود أوكران لقوات دونيسك!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره المراسل الحربي الروسي ألكسندر سلادكوف يظهر استسلام مجموعة من الجنود الأوكرانيين لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي بداية المقطع الذي تم تصويره ليلا الذي لم يحدد مكان وتاريخ تصوريه، ينتظر المراسل مع عسكريين روس وصول جنود أوكرانيين إلى الموقع المتفق عليه، حيث يحذر عسكري روسي من احتمال وقوع استفزازات، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين "يخافون من زملائهم في الكتائب القومية المتطرفة أكثر مما يخافون منا".

ثم يظهر الفيديو عملية قيام العسكريين الروس بتفتيش وثائق وممتلكات الجنود الأوكرانيين المستسلمين، قبل اقتيادهم إلى مركز لأسرى الحرب بعيدا عن خط التماس.

المصدر: RT