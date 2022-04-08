قديروف يتوعد بنهاية "هوليودية" للمتطرفين المتحصنين في مصنع بماريوبول

توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بـ"نهاية هوليوودية غير سعيدة"، للمسلحين والمتطرفين الذين تحصنوا في مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول.

وقال قديروف عبر منشور في حسابه بموقع "تلغرام"، "المسلحون يستخدمون المصنع كمقر لهم. حولوا المصنع إلى حصن حقيقي ليختبؤا به.. على أي حال، فإن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود لكن ليس بنهاية سعيدة للأشرار.. عاصفة. خراب. إزالة الحطام. بقع عليها رموز نازية محترقة. وهذا هو الواقع الذي ينتظر ورثة بانديرا وليس السينما. هكذا ستكون!".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي