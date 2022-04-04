قديروف ينشر مقاطع مصورة لاشتباكات الوحدات الشيشانية مع المتطرفين في ماريوبول

أشاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، ببسالة قواته في محاولة تحرير مصنع آزوفستال للمعادن، الذي يعد أهم معقل للمتطرفين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول.

ونشر قاديروف مقطع فيديو لجانب من العمليات لقوات جمهوريته المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعلق قائلا:"رجالنا يقتحمون بنشاط مصنع آزوفستال للمعادن، حيث يختبأ فيه المتطرفون، واعتمدوه (المسلحون) كنقطة قنص لاستهداف المدنيين".

ويعد مصنع "آزوفستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم مناطق المدينة.





المصدر: نوفوستي