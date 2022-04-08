اليابان تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس

انضمت اليابان إلى قائمة الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية، هيكاريكو أونو، اليوم الجمعة إعلان ثمانية من موظفي سفارة روسيا وممثليتها التجارية في طوكيو شخصيات غير مرغوب فيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولم تحدد المتحدثة الموعد الذي يتعين بحلوله على هؤلاء الدبلوماسيين الروس مغادرة البلاد.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن السلطات اليابانية درست بدقة ماهية الأسماء المدرجة على القائمة السوداء الجديدة، خاصة وأن موسكو من المتوقع أن ترد بالمثل على إجراء طوكيو.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أثناء مؤتمر صحفي سيعقده اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة بحق موسكو، بما يشمل قيودا على استيراد الفحم الروسي.

وتعهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو سترد على الإجراء الياباني "بشكل مناسب".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء فيه قد طردوا في الأسابيع الأخيرة إجمالا نحو 300 دبلوماسي روسي على خلفية استمرار القتال في أوكرانيا.

المصدر: وكالات