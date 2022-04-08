شولتس: الانتقادات الموجهة لماكرون على اتصالاته مع بوتين مجحفة

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استمراره في المحادثات الدورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مجحفة.

وقال إن "انتقاد الرئيس الفرنسي غير عادل.. لقد كان نشطا للغاية في كل من المفاوضات التي يجريها مع الرئيسين الروسي والأوكراني، محاولا المساهمة في منحنا فرصة للهدنة وانسحاب القوات الروسية".

وأضاف: "لا أحد من القادة الغربيين في المحادثات مع بوتين يتحدث نيابة عن أوكرانيا، لأن مسألة مستقبل أوكرانيا يجب أن يقررها مواطنوها حصرا".

وتابع: "نحاول استغلال الفرصة لنخبر الرئيس الروسي عن حقيقة الأمور، على سبيل المثال، عدد الجنود الروس الذين قتلوا، لأن العواقب على الجيش الروسي مروعة للغاية".

وأضاف: "في الاتصالات مع بوتين نتحدث دائما عما نرغب في تحقيقه، وهو على وجه الخصوص وقف إطلاق النار في أوكرانيا وانسحاب القوات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنه في حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا، قتل 1351 جنديا روسيا وأصيب أكثر من 3800 آخرين.

المصدر: "نوفوستي"