نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بإعلان لاتفيا الـ9 من مايو "يوما لضحايا العدوان الروسي"، وشددت أنه محاولة إضافية للتغطية على جرائم النازيين الجدد شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية: القرار الذي اتخذه البرلمانيون في لاتفيا موضع إدانة شديدة من جميع القوى، ليس فقط في روسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم. ويمكن وصفه أيضا بأنه محاولة لإهانة الناطقين بالروسية في لاتفيا، ممن يقدسون ذكرى النصر على النازية في الـ9 من مايو 1945.

وتابعت: "هذا التشريع ليس مفاجئا، لأن النظام الحاكم في لاتفيا معروف منذ فترة طويلة بتفضيلاته للنازيين الجدد ومحاولاته لتبييض الفظائع التي ارتكبها أتباع ألمانيا النازية. تماما كما تتستر ريغا على جرائم نظام كييف ضد المدنيين في أوكرانيا ودونباس بكل الطرق الممكنة، ونحن مقتنعون بأن التاريخ سيضع النقاط على الحروف".

المصدر: نوفوستي