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ماكرون: روسيا لن تتنازل قبل يوم النصر

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ماكرون: روسيا لن تتنازل قبل يوم النصر
AFP
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رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن لا تنتهي الحرب في أوكرانيا في الأيام المقبلة.

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وقال ماكرون، في حديث لـ RTL الفرنسية: "نحن نعيش مأساة جيوسياسية وإنسانية في أوروبا، وهذه الحرب، للأسف، لن تتوقف في الأيام القادمة".

وأضاف: "يعتبر التاسع من مايو موعدا مهما بالنسبة لروسيا عسكريا، ومن شبه المؤكد أن 9 مايو بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يكون يوم نصر، لذلك أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة لن تؤدي إلى العديد من التنازلات الدبلوماسية من جانب روسيا".

وعبر ماكرون عن تخوفه من "مشاهد صعبة للغاية في الأيام والأسابيع المقبلة في دونباس".

وأشار إلى العقوبات التي اتخذتها فرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلا: "سنواصل فرض العقوبات".

المصدر: RTL

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