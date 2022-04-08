 
مباشر

روسيا تطالب بالتحقيق في جرائم الأمريكيين في الرقة السورية

أخبار العالم العربي

روسيا تطالب بالتحقيق في جرائم الأمريكيين في الرقة السورية
AP John Minchillo
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srxl

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين إلى التحقيق في جرائم العسكريين الأمريكيين في الرقة شمال شرقي سوريا، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك.

وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، يوم الجمعة: "لم ننس كيف سوّى العسكريون الأمريكيون الرقة السورية بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم".

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها، يجب التحقيق فيها".

وأشار إلى أنه "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات، قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال".

يذكر أن الولايات المتحدة شكلت ما سمّته تحالفا دوليا عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، الذي اتخذ من مدينة الرقة السورية أحد أهم معاقله.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا