الدفاع الروسية تعلن تدمير مخزن للذخائر و54 موقعا عسكريا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو شن اليوم الجمعة غارات استهدفت 54 موقعا عسكريا، ودمر مخزنا للصواريخ والذخائر في أوديسا جنوب أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت اليوم نقطة قيادة ومستودعات وقود ومستودعا للذخيرة ومربضين لإطلاق الصواريخ و45 نقطة إسناد وتجمع عسكري في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-27" قرب قرية نوفوميخايلوفكا.

وأعلن كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 126 طائرة، و421 طائرة مسيرة، و2024 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و225 راجمة صواريخ، و876 مدفعا و1923 سيارة عسكرية.

كذلك تطرق كوناشينكوف إلى الوضع في مدينة ماريوبول، مؤكدا أن العمليات العسكرية المشتركة بين قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات القوات المسلحة الروسية مستمرة لتحرير المدينة بالكامل.

وقال إن المرتزقة الأجانب القادمين لقتل السلاف مقابل الدولارات الأمريكية محاصرون في ماريوبول، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وشدد كوناشينكوف أن "كييف رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، وبناء عليه، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات القوات المسلحة الروسية".

وبين كوناشينكوف أنه بالإضافة إلى الجيش والكتائب العسكرية الأوكرانية، فإن المرتزقة الأوروبيين يتواصلون فيما بينهم في ماريوبول، والمراسلات بينهم جارية بست لغات أجنبية.

كما أوضح أن الضربة على منطقة كراماتورسك بصاروخ "توشكا يو" التكتيكي، وفقا للمعلومات الاستخباراتية، يفترض أنها أطلقت من قبل لواء الصواريخ 19 الأوكراني.

المصدر: RT