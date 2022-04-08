أنقرة تعلن عن اجتماع مرتقب لوزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن اجتماعا مرتقبا سيعقد في مدينة إسطنبول، بين وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا.

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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر بالدفاع التركية، أنه من المرتقب أن يعقد اجتماع ثلاثي في إسطنبول يشارك فيه وزراء دفاع، تركيا، خلوصي أكار، وإيطاليا، لورينزو غويريني، وبريطانيا، بن والاس.

وينتظر أن يبحث الوزراء خلال الاجتماع علاقات الدفاع والأمن المشترك، وقضايا إقليمية، فضلا عن الأوضاع في أوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"