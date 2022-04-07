بيروت.. حملة تأييد لروسيا أمام سفارة موسكو في بيروت (صور + فيديو)

نظم اللبنانيون مساء الخميس مسيرة حاشدة عند مبنى السفارة الروسية في بيروت حملوا فيها صور الرئيس فلاديمير بوتين والعلم الروسي، دعما لروسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاء المشاركون في الحملة الشموع بكثافة عند أسوار السفارة الروسية تخليدا لأرواح الجنود الروس الذين سقطوا في الدفاع عن بلادهم وحماية مصالحها.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن الحدث نظمه حزب "المرابطون"، حيث حضر المئات يحملون أعلام الحزب والعلم الروسي وصور الرئيس فلاديمير بوتين، كما تم عزف الموسيقى اللبنانية الوطنية.

نظم مواطنون لبنانيون مسيرة بالقرب من السفارة الروسية في بيروت دعما لروسيا وعمليتها الخاصة في أوكرانيا ، وأضاء المشاركون في الحدث الشموع تخليدا لذكرى الضحايا من الجيش الروسي. pic.twitter.com/MvVbrAwxWH — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 7, 2022

وقفة تضامنية وإضاءة الشموع أمام السفارة الروسية في بيروت pic.twitter.com/7MFwzIcQpT — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 7, 2022

المصدر: RT + وكالات