 
مباشر

بيروت.. حملة تأييد لروسيا أمام سفارة موسكو في بيروت (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

بيروت.. حملة تأييد لروسيا أمام سفارة موسكو في بيروت (صور + فيديو)
RT
دعما لموسكو.. لبنانيون يشعلون الشموع قرب جدران السفارة الروسية في بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srp7

نظم اللبنانيون مساء الخميس مسيرة حاشدة عند مبنى السفارة الروسية في بيروت حملوا فيها صور الرئيس فلاديمير بوتين والعلم الروسي، دعما لروسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاء المشاركون في الحملة الشموع بكثافة عند أسوار السفارة الروسية تخليدا لأرواح الجنود الروس الذين سقطوا في الدفاع عن بلادهم وحماية مصالحها.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن الحدث نظمه حزب "المرابطون"، حيث حضر المئات يحملون أعلام الحزب والعلم الروسي وصور الرئيس فلاديمير بوتين، كما تم عزف الموسيقى اللبنانية الوطنية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا