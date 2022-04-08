تحسبا لانقطاع محتمل للإمدادات الروسية.. فرنسا تلجأ إلى "الملاذ الأخير"

نشر مرسوم اليوم بالجريدة الرسمية بفرنسا، حول إمكانية فرض قطع الغاز عن مراكز محددة في البلاد، من بينها كبار المستهلكين، للتعامل مع انقطاع محتمل للإمدادات الروسية بالشتاء المقبل.

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وأعلنت الحكومة وشبكة توزيع الغاز GRDF الأسبوع الماضي أنهما يستعدان لهذا الاحتمال، بانتظار نشر المرسوم.

وشددت وزارة التحول البيئي، بحسب مراسلتنا في فرنسا، على أن المرسوم يستهدف فقط أكبر المستهلكين، الذين يستخدمون أكثر من 5 جيجاوات ساعة في السنة، والبالغ عددهم حوالي 5000، معتبرة أن "هذا الاجراء هو الملاذ الأخير".

ووفقا للمرسوم، سيتلقى هؤلاء المستهلكون الكبار استبيانا من مدير الغاز يطلب منهم المزيد من المعلومات مثل نشاطهم أو "العواقب الاقتصادية التي قد يتعرضون لها في حالة خفض أو وقف استهلاكهم للغاز".

ويشير المرسوم إلى أن "هؤلاء يجب أن يستجيبوا في غضون شهرين كحد أقصى، مع المخاطرة بدفع غرامة إذا لزم الأمر.

وسيتم إجراء هذه التخفيضات، وفقا لترتيب الأولوية، لتجنب معاقبة المستهلكين الذين من المحتمل أن يتعرضوا لعواقب اقتصادية كبيرة في حالة انقطاع الغاز.

وقال المدير العام لمؤسسة GRDF لورانس بورييه ديتز، الأسبوع الماضي، إن انقطاع الإمدادات الروسية "لن يكون له أي عواقب لأننا في نهاية الشتاء".

المصدر: "لو فيغارو"+ RT