فرنسا: لدى أوروبا حلول للتعامل مع صدمة الغاز

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن أوروبا لديها "حلولا لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي"، مضيفا أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على مواجهة "تحدي الشتاء" المقبل.

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وأكد لومير، خلال رحلة إلى نورماندي اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز سيتم "تجميدها" حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا، متحدثا عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالتوتر مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا.

وأوضح: "هذا الاعتماد ليس نفسه في كل الدول الأوروبية. ففرنسا تعتمد بنسبة 20% من إمداداتها على الغاز الروسي فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40%... وبعض الدول تتوقف كليا عليه... مثل فنلندا التي تحصل على 100% من إمداداتها من الغاز من روسيا".

وشدد لومير على الحاجة إلى "حل أوروبي جماعي" بشأن هذا الموضوع، واعتبر أنه من الضروري "تسريع تخزين الغاز اعتبارا من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90% من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022"ـ، وأضاف: "التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023".

وتابع: "الاحتمال الثاني يتمثل في مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة. والثالث يكمن في محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين".

وأردف أن الاحتمال الرابع هو تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال، موضحا: "هناك 7 في إسبانيا و4 في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا".

ولفت إلى أن الاحتمال الأخير الخاص بمواجهة "صدمة الغاز" يتمثل في الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وهما "حلان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي".

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لكنها تترد في اتخاذ إجراءات ضد قطاع الطاقة الروسي في ظل مخاوف كبيرة من انقطاع إمدادات النفط والغاز.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات