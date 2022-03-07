جونسون: لا يمكن التخلي عن النفط والغاز من روسيا في لحظة واحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يمكن التخلي عن النفط والغاز من روسيا في غضون لحظة واحدة، لكنه دعا دول الغرب للتوجه بشكل منظم نحو ذلك.

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وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين في لندن مع نظيريه الكندي، جاستين ترودو، والهولندي، مارك روتي: "لا يمكن التخلي عن النفط والغاز في غضون لحظة واحدة حتى ولو كانا من روسيا. هذا بلا شك ليس ما تستطيع فعله أي دولة في العالم".

وتابع جونسون: "المملكة المتحدة ودول أخرى بإمكانها التوجه سريعا نحو ذلك، لكن لدى دول مختلفة أشكال اعتماد مختلفة (على استيراد الهيدروكربونات). ويجب مع ذلك السعي إلى أن نتحرك سويا وأن نسرع هذا التحرك وأن نفكر في اتجاه واحد".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن التخلي عن موارد الطاقة الروسية يمكن أن يجري في إطار نهج عام للتخلص من الاعتماد على الهيدروكربونات بهدف مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

وتعليقا على ارتفاع أسعار الطاقة شدد جونسون على ضرورة العمل "خطوة تلو أخرى" وضمان بديل للإمدادات، معترفا بأن التطورات الحالية ستؤدي إلى "تبعات" للناس في بريطانيا.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لكنها تترد في اتخاذ إجراءات ضد قطاع الطاقة الروسية في ظل مخاوف كبيرة من انقطاع إمدادات النفط والغاز

المصدر: وكالات