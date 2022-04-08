سلطات موسكو: يمكن لمواطني أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك العمل في المدينة دون ترخيص

أكدت مديرية موسكو للداخلية الروسية اليوم الجمعة أنه يسمح لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك أوكرانيا، العمل في موسكو دون ترخيص وتصريح العمل.

وأفاد النائب الأول لوزير الداخلية الروسي ألكسندر غوروفوي في وقت سابق، بأن مواطني أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك يمكنهم العمل في روسيا دون الحصول على ترخيص أو تصريح عمل، كما أنه سيعترف برخص القيادة وشهادات تسجيل المركبات لهم في جميع أنحاء روسيا.

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وحسب بيانات الداخلية الروسية، فإنه بحلول 30 مارس الماضي، وصل نحو 500 ألف مواطن من أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، بمن فيهم قرابة 100 ألف طفل.

المصدر: "نوفوستي"