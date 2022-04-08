اليابان تفرض قيودا جديدة على روسيا

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة على روسيا، من خلال حظر واردات بعض المنتجات مثل الفودكا والفحم.

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وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن اليابان ستوسع عقوباتها ضد روسيا من خلال حظر واردات بعض المنتجات الروسية، بما في ذلك الفودكا.

وأضاف: "إن العقوبات الجديدة تلغي أيضا واردات الفحم والاستثمارات الجديدة في روسيا، بما يتماشى مع مجموعة الدول السبع الأخرى".

وأشار إلى أن "الاجراءات العقابية جزء من جهود اليابان لمحاسبة روسيا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: "كيودو"