اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف مؤسسات وأشخاصا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، أن بلاده ستدرج في قائمة العقوبات نحو 20 مؤسسة روسية أخرى وحوالي 400 شخص، من بينهم نواب على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني خلال مؤتمر صحفي، إن "العقوبات ستفرض على نحو 20 مؤسسة لها علاقة بالمجال العسكري، وكذلك ضد حوالي 400 فرد بينهم عسكريون ونواب".

وأوضح كيشيدا أن بلاده ستعمل على تقليص واردات الفحم من روسيا تدريجيا ثم تحظره بالكامل.

وقال: "سنحظر استيراد الفحم من روسيا، من خلال توفير البدائل بشكل عاجل وخفض الواردات تدريجيا، وسنقلل اعتمادنا على روسيا في قطاع الطاقة".

كما أكد أن اليابان "ستبدأ منذ الأسبوع المقبل بفرض حظر على استيراد التجهيزات، والفودكا، وأنواع معينة من الأخشاب من روسيا".

كذلك شملت حزمة العقوبات اليابانية الجديدة بنكين روسيين حيث قال رئيس الوزراء: "قررنا تجميد أصول بنكي سبيربنك الروسي وألفا بنك".

وحتى الآن، فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات ضد روسيا. تضم قائمة عقوبات اليابان ضد روسيا 101 أشخاص، و130 مؤسسة من روسيا، كما تم فرض حظر على تصدير حوالي 300 نوع من السلع بينها سلع فاخرة.

المصدر: تاس