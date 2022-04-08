الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الفحم الروسي

فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوما وقرر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد في أن "الحزمة الخامسة والكبيرة للغاية تنص على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو تشمل المنتجات التكنولوجية، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية".

وأشارت إلى أن "هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الذي تعتمد عليه بعض دول التكتل بشدة".

ويستورد الاتحاد الأوروبي 45% من الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويا، وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، بعد 120 يوما من صدور قرار الحظر.

وأوضح البيان أنه "تم توسيع قائمة المنتجات الروسية المحظور استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي لتشمل مواد أولية ومواد مهمة بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار يورو سنويا لوقف التمويل العسكري في روسيا"، كما تحظر العقوبات على شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية العمل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن روسيا حسب اعتقادها "ستعاني من انحدار مديد نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية"، فيما تؤكد الحكومة الروسية والخبراء أن العقوبات لن تزيد الاقتصاد الروسي إلا قوة واعتمادا أوسع على الطاقات الذاتية.

المصدر: "أ ف ب"