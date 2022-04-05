الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط

أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم، على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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ولدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ، أوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، قائلا: "لا أريد استباق الأمور، لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط".

وأكمل دومبروفسكيس: "المباحثات بهذا الشأن مستمرة، وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة"، حيث ينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم، إذ تقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27، وفق "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق والولايات المتحدة.

هذا وأشارت النمسا إلى أن واردات الفحم من روسيا يمكن أن تكون خيارا للعقوبات، في حين لفتت ألمانيا إلى أن الغاز لا يزال غير مطروح لغاية الآن، نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر.

ومنذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية حليفة عقوبات ضخمة على موسكو، بينما أكدت واشنطن أن عقوبات جديدة ستفرض على روسيا "هذا الأسبوع".

المصدر: "فرانس برس"