الخارجية الروسية تستدعى السفير البولندي

وصل السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كرايفسكي إلى مقر الخارجية الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

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في وقت سابق اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية البولندية لوكاش ياسينا، إنه تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية إلى الخارجية الروسية.

في نهاية مارس الماضي، تلقى السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف مذكرة من وزارة الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من الجمهورية بزعم تورطهم في أنشطة استخباراتية، وهو قرار وصفه السفير الروسي بأنه لا أساس له.

المصدر: "تاس"