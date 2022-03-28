السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم توجه أي اتهامات للدبلوماسيين المطالبين بالمغادرة

أعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أن السلطات البولندية لم تتمكن من توجيه أي اتهامات محددة للدبلوماسيين الروس المطالبين بالمغادرة.

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وقال السفير أمام الصحفيين الروس، اليوم الاثنين: "لم تتمكن السلطات البولندية من توجيه أي اتهامات محددة لهم. والتأكيدات أن نشاطهم هنا لا يتفق مع وضعهم بموجب اتفاقية فيينا لم يتم إثباته".

وأعلنت الحكومة البولندية، الأسبوع الماضي، أن 45 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها. وصرح سيرغي أندرييف، آنذاك، بأن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها 5 أيام.

المصدر: نوفوستي